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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Стало известно, как говорить с начальством о повышении зарплаты

Стало известно, как подготовиться к разговору с начальством о повышении зарплаты.

Как заявила эксперт по обучению ведения мастермайнд-групп Татьяна Коптякова, ставить вопрос о повышении оплаты труда целесообразно, если сотрудник понимает и уверен, что достоин другой зарплаты, делает что-то, приносящее ощутимую пользу компании, и ценится работодателем. Уверенность эта должна быть основана на конкретных фактах.

Прежде всего, стоит проанализировать уровень зарплаты в компании. Не исключено, что в фирме или на предприятии уровень зарплаты ниже рыночной — из-за временных трудностей или руководству выгоднее нанимать новых сотрудников, а не удерживать старых. Эксперт посоветовала проанализировать уровень зарплаты именно по занимаемой должности с таким же функционалом и таким же объемом работы. Если окажется, что получаемая зарплата ниже, чем в среднем по рынку, это может стать серьезным аргументом в разговоре с шефом.

Коптякова указала, что стоит быть готовым к тому, что зарплату не повысят только за то, что сотрудник берет на себя много работы. В этом случае ему могут предложить перераспределить нагрузку, сообщают "Известия".

Напомним, в 2023 году зарплаты в России росли во всех отраслях как в номинальном, так и в реальном выражении. Максимальный прирост произошел в легкой и обрабатывающей промышленности, минимальный — в сферах доставки, рыболовецкой и лесной отрасли.

Теги: зарплата, работа


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Ранее 09.02.2024 14:00 Мск В 2023 году в России росли зарплаты

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