В России многодетным семьям могут предоставить льготу на оплату обучения детей в вузах

В России детям из многодетных семей предлагают дать льготу в 50% на оплату обучения в вузах.

Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР. Как следует из пояснительной записки, сегодня на федеральном и региональном уровне у родителей, воспитывающих троих и более детей, отсутствуют льготы, предусматривающие получение высшего образования. Сами высшие учебные заведения их не предоставляют, несмотря на то, что цены на обучение остаются высокими.

По словам депутатов, многодетные семьи сегодня несут большие финансовые затраты на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, налогов и жизненно необходимых товаров. При этом они оказывают значительную помощь в решении демографической проблемы в стране. Поэтому родителям, воспитывающим троих и более детей требуется дополнительные меры поддержки, сказано в документе.

Отмечается, что законопроектом предлагается предоставить право на квоту детям из семей, воспитывающих от трех и более детей, на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета на оплату в размере 50% при условии успешного прохождения вступительных испытаний, сообщают "Известия".

Ранее президент Владимир Путин обещал подумать над изменением нормы закона о поддержке многодетных семей, требующей, чтобы третий ребёнок был рождён после 1 января 2018 года.