РЖД тестирует посадку в поезд по QR-коду

РЖД планирует в 2024 году протестировать посадку пассажиров в поезд по QR-коду сначала на "Ласточках", а потом на "Сапсанах".

Как заявил начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров, это проект Минцифры и "Российских железных дорог". "С технической точки зрения, а именно обеспечения проверки QR-кодов мобильными устройствами проводника, мы готовы. Теперь ждем решений на уровне министерства и компании на начало этого теста", - указал Петров.

Отмечается, что в мобильном устройстве проводника автоматически будут загружаться данные пассажира, которые он указал при покупке билета. Проводнику будет достаточно считать QR-код с экрана мобильного телефона пассажира из приложения "Госуслуги", чтобы получить подтверждение о легитимности, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Центр биометрических технологий (ЦБТ) планирует масштабировать эксперимент по посадке на скоростные поезда дальнего следования по биометрии без предъявления паспорта в 2025 году.