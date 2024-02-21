В России могут появиться ролики, которые будут рекламировать многодетность

Глава государства Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином идею роликов, которые бы рекламировали многодетность.

На форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" владелец медиахолдинга MAER Константин Майор предложил разработать критерии, по которым в рекламных роликах будет рассказываться о многодетности, проблемах демографии, об ученых профессиях.

Также он предложил поставить задачи крупным рекламным компаниям и холдингам, которые производят контент, реализовать эту задачу с помощью рекламных роликов.

"Будем считать, что мы с вами такую задачу сегодня сформулировали и поставили. Нужны технические вещи, доработать ее. С правительством точно договоримся", - сказал президент.

Также Путин обещал подумать над изменением нормы закона о поддержке многодетных семей, требующей, чтобы третий ребёнок был рождён после 1 января 2018 года.