Путин заявил о важности создания базы для преподавания труда и ОБЖ по новым программам

В России важно создать необходимую базу для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины, которые с предстоящего учебного года будут преподавать по новым программам.

Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. "Следует также создать необходимую базу для таких предметов как основы безопасности и защиты Родины, труд, которые с предстоящего учебного года будут преподаваться по новым программам", - заявил президент на совещании по реализации программы капитального ремонта школ.

Отмечается, что нужны и учителя, способные работать в новой образовательной среде, "в таких технологически насыщенных условиях".

С 1 сентября 2024 года в школах России вместо ОБЖ появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Изучение нового предмета должно обеспечить формирование и развитие здорового образа жизни, понимание значимости безопасности жизнедеятельности и защита Родины, понимание важности экологического качества окружающей среды, понимание роли государства для национальной безопасности и др.