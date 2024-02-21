США: новый пакет санкций затронет ВПК и источники дохода в экономике РФ

Новый пакет антироссийских санкций затронет военно-промышленный комплекс и источники дохода в экономике РФ.

Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, ограничительные меры затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексах наряду с источниками дохода для российской экономики, сообщает Reuters.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США 23 февраля объявят крупный пакет санкций против РФ в связи со смертью Алексея Навального*. Подробности он не сообщил.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга