Стало известно об украинских пыточных в Авдеевке

В Авдеевке украинские власти использовали пыточные.

Как заявил депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень, как и в Мариуполе, они использовались как инструмент для борьбы с непокорными. "Это ужасающие пытки, которые нацисты применяют как к военнослужащим, так и к обычному гражданскому населению, которых всего лишь подозревают в так называемом сепаратизме, которых подозревают в непоклонении нацизму, которых подозревают, либо уличают в том, что они хотят говорить на русском языке, на родном языке. Это инструмент для борьбы с непокорными", - заявил депутат.

По его словам, тот факт, что подобные пыточные и места захоронения обнаружены в Авдеевке, не удивителен, поскольку властям республик уже приходилось разбираться с подобными фактами после освобождения Мариуполя.