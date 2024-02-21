Путин пообещал рассмотреть изменения закона о поддержке многодетных семей

Российский президент Владимир Путин обещал подумать над изменением нормы закона о поддержке многодетных семей, требующей, чтобы третий ребёнок был рождён после 1 января 2018 года.

На форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" лидера России попросили убрать из законодательства норму, согласно которой поддержка многодетных семей оказывается в случае, если ребёнок родился после 1 января 2018 года.

"Вы же понимаете, это связано с бюджетными ограничениями. Но, тем не менее, сама по себе постановка вопроса, безусловно, правильная. Обязательно подумаем", - отреагировал Путин.

Ранее в Госдуму внесен законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей.