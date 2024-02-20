Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию жительницы Лос-Анджелеса по делу о госизмене

Свердловский областной суд рассмотрит 29 февраля апелляцию гражданки РФ и США, арестованной в Екатеринбурге по делу о госизмене, сообщает ТАСС.

Изначально жалобу должны были рассмотреть 20 февраля, однако из-за неявки адвоката заседание перенесли на 29 февраля. Ранее женщина была отправлена под стражу до 6 апреля.

Напомним, 33-летняя жительница Лос-Анджелеса занималась в уральской столице сбором и переводом средств украинским военным. Возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, собранные деньги шли на счет одной их украинских организаций, а после на покупку экипировки, боеприпасов и медикаментов силам ВСУ.

Предположительно, подозреваемую зовут Ксения, она выучилась на балерину в лицее искусств имени Дягилева в Екатеринбурге и ездила выступать в США, а высшее образование получила на истфаке УрФУ в 2014-м. После этого поступила в Университет Мэриленда в Балтиморе и переехала уже окончательно, вышла замуж за американца. В США женщина неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева. Ее родители живут в Екатеринбурге. Сборы и донаты начались почти два года назад.