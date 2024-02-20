СМИ: Запад потребовал от Киева перечень целей в РФ с обоснованием нанесения ударов

Запад потребовал от Киева перечень целей на территории России с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов, сообщают РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения. Страны НАТО, передающие такие вооружения, прекрасно осознают, что режим Зеленского применяет террористические методы, нанося этими ракетами удары по гражданским объектам на территории России, убивая невооруженных российских граждан.

Такие требования НАТО к Киеву свидетельствуют о прямой вовлеченности организации в боевые действия против России.