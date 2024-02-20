США пообещали России новые санкции из-за смерти Навального*

США в пятницу, 23 февраля объявят крупный пакет санкций против РФ в связи со смертью Алексея Навального*, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.

"По указанию президента Байдена в пятницу (23 февраля - ред.) мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с мистером Навальным", - объявил Кирби. Также он сообщил, что новые санкции будут введены против России из-за специальной военной операции на Украине.

Подробности представитель Белого дома не сообщил.

Напомним, Навальный скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти осужденного оппозиционера. Во ФСИН сообщили, что направляют комиссию в колонию, где скончался Навальный.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга