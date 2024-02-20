Шойгу: потери ВСУ под Авдеевкой за последние два дня составили 2400 солдат

В Кремле состоялась рабочая встреча президента России с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Министр обороны проинформировал главу государства о ходе специальной военной операции, в том числе об операции по освобождению Авдеевки. По данным Шойгу, за последние два дня потери ВСУ под Авдеевкой составили 2400 солдат.

"Это большие потери", - приводят слова министра РИА Новости. В свою очередь, генштабу РФ удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Операция по взятию города, по словам министра, войдет в военные учебники.

Глава государства после доклада поздравил министра с успехом и отметил, что его надо развивать. Участники операции по освобождению Авдеевки, по словам президента, заслуживают самых высоких наград.

Напомним, 17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки ДНР под контроль российских военнослужащих. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1,5 тыс. человек. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.