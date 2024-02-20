В Екатеринбурге заместитель директора Дома офицеров уволился после БДСМ-вечеринки

В Екатеринбурге после скандальной БДСМ-вечеринки уволился заместитель директора Дома офицеров Георгий Подкорытов, сообщает "КП-Урал".

Как сообщил изданию сам Подкорытов, он уволился по собственному желанию.

"Мне неприятно, что Дом офицеров упоминается в связи со скандалом, участником которого я невольно стал", - заявил он. В должности замдиректора Дома офицеров он проработал около года. Перед этим Георгий Подкорытов работал в ФССП, а ранее проходил службу в ВДВ, имеет ведомственные награды, в том числе от Министерства обороны.

Напомним, по данным СМИ, подобные вечерники регулярно проходят в уральской столице, об участии в них небезызвестных личностей стало известно только сейчас. Активистка Екатерина Ипатова попросила Генпрокуратуру провести проверку, так как одно из таких мероприятий прошло в Окружном доме офицеров. На одной из откровенных квинки-пати в клубе "Фабрика" был замечен Иван Некрасов.

По информации "КП-Урал" организатором вечеринки считают Стаса Словиковского. В Екатеринбурге он известен как идейный вдохновитель вечеринок Blue Velvet – в БДСМ-стиле. Также он известен тем, что в апреле 2020 года организовал тусовку, на которой присутствовали несколько десятков человек. В ту пору в Свердловской области действовал режим строгой самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.