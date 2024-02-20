СМИ: Пасынок главкома ВСУ Сырского поздравил российских военных со взятием Авдеевки

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван пришел в российское консульство в Австралии, где проживает с родителями, и поздравил ВС РФ со взятием Авдеевки, передают "Известия". Издание также сообщает, что молодой человек заявил о намерении получить гражданство России. На Иване Сырском, якобы, была футболка с буквой "Z".

Иван переехал в Австралию с братом и матерью после развода родителей.

Новый главком ВСУ Александр Сырский родом из Владимирской области РФ, где у него живет родня, учился в московском военном вузе.