В ЗакСО предложили закрывать кадровые дыры пенсионерами и школьниками

В Свердловской области могут начать решать кадровый дефицит привлечением пенсионеров и школьников. С таким предложением на последнем заседании заксобрания региона озвучила областной уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх.

По ее данным, 60,6% компаний воспринимают кадровый дефицит как препятствие на пути к развитию в среднесрочной перспективе.

"Можно было бы использовать потенциал пенсионеров, изменив чуть-чуть регулирование. На сегодня работающие пенсионеры лишены возможности получать компенсации по пенсиям, и работодатели продолжают платить за них страховые взносы в пенсионный фонд. Предлагается отрегулировать эти процессы, чтобы вовлечь пенсионеров в большую активность и занятость", - заявила Артюх.

Помимо этого, по словам омбудсмена, стоит упростить процедуры оформления школьников на сезонные работы. Например, сейчас старшеклассники тратят половину лета только на то, чтобы разобраться со всеми формальностями.