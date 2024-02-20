В ЧВК "Вагнер" сравнили бои за Бахмут и Авдеевку

Руководитель ЧВК "Вагнер" по Свердловской области и Уральскому федеральному округу Иван Гагарин в разговоре с журналистом Накануне.RU высказался о взятии Авдеевки и сравнил штурм города с аналогичной операцией в Бахмуте.

"Вопрос сложный. Каждый бой - по-своему тяжёлый, тут не угадаешь, какой он будет. Враг - профессиональный, сильный. Как ни странно, враг хорошо воюет", - сказал Гагарин.

17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки ДНР под контроль российских военнослужащих. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1,5 тыс. человек. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка. Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал освобождение Авдеевки "очень большим шагом вперед с точки зрения обеспечения безопасности Донецка". По его словам, это сулит кратное сокращение обстрелов Донецка со стороны ВСУ и "эмоциональный слом врага". Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии.