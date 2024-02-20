Суд в Лондоне освободил экс-губернатора Севастополя под залог

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, ранее задержанный в своем лондонском доме, освобожден под залог. Об этом сообщил судья Королевского суда лондонского района Сазерк, передает ТАСС.

Рассмотрение по существу дела экс-губернатора назначили на 10 марта 2025 года. Дополнительные процедурные слушания пройдут в марте, апреле, мае и июне этого года.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании подозревают бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Задержан он был 22 января.