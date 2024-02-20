Не показалось: в этом сезоне число массовых аварий в электроэнергетике выросло втрое – Минэнерго

В Министерстве энергетики России назвали ситуацию с массовыми отключениями электричества в стране "не очень хорошей" и "не очень здоровой". Замминистра Евгений Грабчак на совещании в Совете Федерации пожаловался на тот факт, что магистральные сети финансируются лучше, чем распределительный электросетевой комплекс.

"С магистральными сетями все более-менее нормально, аварийность годами держится в районе нуля. Но по остальному комплексу много собственников, и они не заинтересованы в реальном представлении состояния сетей. А объективная телеметрия по состоянию их сетей нам не доступна. Мы измеряем [аварийность] косвенным признакам, ориентируемся на жалобы граждан, какую-то отчетность компаний, на сроки реагирования на массовые отключения, связанные в первую очередь с погодой", - заявил Грабчак.

Наибольшую обеспокоенность у Минэнерго вызывают регионы Северо-Запада, Северного Кавказа и некоторые субъекты в центральной части страны. Но и некоторые "благополучные" регионы тоже уже отличились в этом сезоне. По данным Минэнерго, аварийность в этом сезоне выросла более чем в три раза.

"Сезон еще не кончился, а уже у нас 48 массовых аварий было, они затронули порядка 5 млн человек. В прошлом году было 15 "массовок". В этом году "массовки" часто подолгу ликвидировались – больше недели, в том числе в таких благополучных регионах как Ростовская область и Краснодарский край, я уж не говорю про ЛНР и ДНР, к которым у нас даже требования снижены", - отметил заместитель министра.

Он винит в возросшей аварийности такие факторы как накопленный износ сетей, хронический недостаток инвестиционных средств. "Распределительная сеть у нас финансируется исторически по остаточному принципу. Тарифы подвержены социальным колебаниям. Второй фактор – климатика, климат значительно меняется", - заявил Грабчак.

Он добавил, что сейчас ведется разговор с Минстроем по поводу изменений правил проектирования инфраструктуры и сетей: "Не проектировался электросетевой комплекс под ту климатику, которая сейчас есть: гололед, сейсмичность, ветра, ураганы".