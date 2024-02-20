УФНС России по Пермскому краю подало в суд заявление об отстранении арбитражного управляющего ЗиДа

УФНС России по Пермскому краю подало в суд заявление об отстранении арбитражного управляющего Машиностроительного завода имени Дзержинского Льва Шляпина, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление принято к рассмотрению. Информация об этом опубликована на сайте краевого заксобрания.

Напомним, ветераны ЗиДа 20 декабря 2023 года обратились в налоговую с требованием инициировать судебный процесс по отстранению конкурсного управляющего обанкротившегося Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД) Льва Шляпина. Также обращение было подано в Генпрокуратуру РФ.