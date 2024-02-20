20 Февраля 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Процесс по делу об убийстве в уральском клубе "Джой" вышел на финишную прямую

Судебный процесс по делу об убийстве в клубе "Джой" в Каменске-Уральском вышел на финишную прямую. Присяжные могут вынести свой вердикт уже на этой неделе.

Напомним, что в ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходят двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возник конфликт. Трагедия произошла в ночном клубе "Джой" 12 августа прошлого года. По версии следствия, Максимов с другом отдыхали в клубе, где находились и Бабушкин с Мальцевым. Между ними завязался конфликт. Когда дело дошло до драки, друг боксера попытался разнять мужчин, но ему помешал второй обвиняемый.

Как показало расследование, в какой-то момент один из них выстрелил Максимову в голову и правую руку из травматического пистолета, из-за чего тот скончался. Второй же оппонент выстрелил в живот другу погибшего, нанеся ему вред здоровью средней тяжести. Сообщалось, что пострадавший, который пытался заступиться за убитого, является действующим участником СВО. На момент этих событий он ждал отправки в госпиталь после ранения, у него есть ведомственная награда Минобороны и медаль "За отвагу".

23 января этого года Красногорский районный суд Каменска-Уральского приступил к рассмотрению дела. Процесс прошел в закрытом режиме, было подано ходатайство о рассмотрении с участием присяжных заседателей.

Завтра, 21 февраля, состоится очередное заседание. Как стало известно Накануне.RU, рассмотрение выходит на финишную прямую. Уже завтра, возможно, будет вынесен вердикт присяжных по делу.

Теги: суд, убийство, клуб, процесс, Каменск-Уральский


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