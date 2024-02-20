В Тюменской области двое подростков помогали мошенникам обворовывать пенсионеров

В Голышманово возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, их подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, 15 февраля несовершеннолетние сговорились с неустановленным лицом в мессенджере об обмане пожилых людей и хищении у них денег. Юноши приходили на указанные мошенником адреса и забирали приготовленные пенсионерами деньги. Значительную часть суммы они перечислили на счет, который им указал мошенник. Остальные деньги оставили себе в качестве вознаграждения.

В настоящий момент известно о восьми пожилых людях, которых пытались обмануть по схеме "родственник в беде". Звонившие сообщали, что дети пенсионеров стали виновниками ДТП и предлагали заплатить деньги курьеру, чтобы избежать уголовного дела. Двое пенсионерок поверили мошеннику и передали подросткам 500 тыс. руб.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и запрета определенных действий.