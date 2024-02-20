20 Февраля 2024
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге наградили экс-бойцов ЧВК "Вагнер"

В Екатеринбурге в Свердловском филиале фонда "Защитники Отечества" состоялась церемония вручения наград бывшим бойцам ЧВК "Вагнер". Речь идет об орденах Мужества, нескольких медалях "За Отвагу", а также корпоративных наградах военной компании - "Черных крестах".

Вручение Орденов Мужества и других наград экс-бойцам ЧВК "Вагнер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Выступавшие отметили, что награды получили те, кто доказал свои идеи делом. Солдаты, взявшие Авдеевку, - настоящие герои. Руководитель ЧВК "Вагнер" в Свердловской области и УрФО Иван Гагарин поздравил собравшихся с наступающим Днём защитника Отечества.

Вручение Орденов Мужества и других наград экс-бойцам ЧВК "Вагнер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Наш путь ещё не окончен", - сказал Гагарин.

Вручение Орденов Мужества и других наград экс-бойцам ЧВК "Вагнер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Герой России Сергей Воронин отметил, что видит в зале не качков, а сильных и спокойных профессионалов. Представителей самого известного "музыкального" коллектива. "Вагнеровцы" пробудили стержень в других солдатах.

Вручение Орденов Мужества и других наград экс-бойцам ЧВК "Вагнер" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Награды получили Виктор Бертолан, Станислав Валтеев, Игорь Орлов, Юрий Плащенков, Илья Попов, Альберт Талипов, Константин Коровин, Андрей Филонов, Александр Охотин, Иван Паутов, Вадим Костин, Андрей Ваулин, Семён Холодов, Алексей Полуярдов, Алексей Яблочкин, Роман Новожилов, Владимир Голубев.

Теги: чвк вагнер, бойцы, награждение


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