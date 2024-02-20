В Екатеринбурге наградили экс-бойцов ЧВК "Вагнер"

В Екатеринбурге в Свердловском филиале фонда "Защитники Отечества" состоялась церемония вручения наград бывшим бойцам ЧВК "Вагнер". Речь идет об орденах Мужества, нескольких медалях "За Отвагу", а также корпоративных наградах военной компании - "Черных крестах".

Выступавшие отметили, что награды получили те, кто доказал свои идеи делом. Солдаты, взявшие Авдеевку, - настоящие герои. Руководитель ЧВК "Вагнер" в Свердловской области и УрФО Иван Гагарин поздравил собравшихся с наступающим Днём защитника Отечества.

"Наш путь ещё не окончен", - сказал Гагарин.

Герой России Сергей Воронин отметил, что видит в зале не качков, а сильных и спокойных профессионалов. Представителей самого известного "музыкального" коллектива. "Вагнеровцы" пробудили стержень в других солдатах.

Награды получили Виктор Бертолан, Станислав Валтеев, Игорь Орлов, Юрий Плащенков, Илья Попов, Альберт Талипов, Константин Коровин, Андрей Филонов, Александр Охотин, Иван Паутов, Вадим Костин, Андрей Ваулин, Семён Холодов, Алексей Полуярдов, Алексей Яблочкин, Роман Новожилов, Владимир Голубев.