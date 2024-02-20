120 единиц белорусской сельскохозяйственной техники планируется направить тюменским производителям в 2024 году

Делегация из Тюменской области проводит серию переговоров по развитию сотрудничества с белорусскими заводами, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Порядка 120 единиц белорусской сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей планируется направить тюменским производителям в 2024 году. Кроме того, рассматривается возможность создания тюменских площадок, на которых будет представлена техника от заводов-изготовителей Республики Беларусь .

Вопросы взаимодействия обсуждают представители делегации Тюменской области во время посещения заводов "МТЗ", "Амкодор", "МАЗ".

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов отметил, что в современном сельскохозяйственном производстве использование высокотехнологичной техники - это необходимость. И для ее стабильной работы крайне важны постоянство и устойчивость партнерских отношений.

"Именно такие взаимоотношения сложились у наших аграриев с белорусскими партнерами. Благодаря совместной работе сегодня в машинно-тракторном парке области общая доля отечественной и белорусской техники составляет по разным видам от 80 до 90 процентов. Проведенные сегодня переговоры только укрепят дружеские и деловые связи сторон", - заявил он.

В 2023 году тюменские сельхозпроизводители приобрели 168 единиц белорусской сельскохозяйственной техники на сумму 593 311,15 тыс. руб. Основные партнеры - "Минский тракторный завод", "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш" .

В ГАУ Северного Зауралья действует учебно-практический класс сельскохозяйственной техники ОАО "Минский тракторный завод". Кроме занятий со студентами, здесь проводятся курсы повышения квалификации инженерно-технических работников предприятий АПК с привлечением специалистов завода.