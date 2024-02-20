Экс-советника посольства РФ во Франции приговорили к 18 годам за госизмену

Московский городской суд вынес приговор бывшему советнику посольства России во Франции Игорю Кондрацкому по делу о госизмене.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года", - сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, Кондрацкий лишен воинского звания - полковник запаса.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Как выяснило ТАСС, Кондрацкого признали виновным в передаче иностранному государству сведений, составляющий государственную тайну. Также сообщается, что осужденный работал в системе МИД РФ с 1992 года.

В прошлом году Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Напомним, ученый был арестован в декабре 2020 года по подозрению в государственной измене. СМИ писали, что его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности.