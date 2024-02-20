В Госдуме возмутились именем Ельцина в названии российско-киргизского университета

Депутаты Госдумы "со скрипом" ратифицировали соглашение между правительствами России и Киргизии о работе Славянского университета в Бишкеке. Вопросы вызвал тот факт, что университет носит имя первого президента России Бориса Ельцина.

Представлявший соглашение депутат Константин Затулин отметил, что ему и самому не по душе название университета, но предложил "видеть не форму, а содержание". Он отметил, что название университету было дано много лет назад по просьбе киргизской стороны, по просьбе первого президента Киргизии Аскара Акаева.

Тем не менее, депутаты все равно возмутились, особенно от КПРФ и ЛДПР. Представитель ЛДПР Ярослав Нилов попросил донести до киргизской стороны, что для депутатов такое название "является определенным раздражителем". Интересно, что Нилов упомянул о раздражении и от Ельцин-центра в Екатеринбурге, но не отметил, что в том же городе федеральный университет, учрежденный без участия Киргизии, также носит имя Ельцина.