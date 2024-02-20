20 Февраля 2024
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Образование Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Текслер презентовал спикеру Совфеда южноуральский опыт модернизации оздоровительных лагерей

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко провела торжественное мероприятие по подведению итогов второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. В нем приняли участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и регионы, реализующие программу. О выполнении программы в Челябинской области рассказал губернатор Алексей Текслер.

Валентина Матвиенко отметила, что интерес к проекту, инициированному Советом Федерации, превзошел все ожидания:

"Мы видим это и по количеству поступающих заявок от субъектов Федерации, и по многочисленным положительным откликам, которые приходят из регионов. Но самое главное, что самим ребятам нравятся эти новые корпуса, а родители знают и уверены, что их дети отдыхают в хороших, комфортных условиях".

(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Очень важно, что в Год семьи продолжается реализация поручения Президента России Владимира Путина по восстановлению и строительству объектов отдыха детей и их оздоровления, особо подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

"Эта программа очень важная и своевременная, благодаря ей в прошлом году в стране отдохнуло в детских центрах на 200 тысяч детей больше, чем это было в 2022 году", – отметил Сергей Кравцов.

Министр добавил, что был установлен единый стандарт для объектов программы: высокие требования по оформлению пространств, дизайну и обеспечению безопасности. Кроме того, утверждена единая программа организации воспитательной работы для детских лагерей, введена федеральная программа по подготовке вожатых на базе всероссийских центров.

Во втором этапе программы приняли участие 16 регионов и построено 40 новых жилых корпусов в детских лагерях.

Из детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" на связь с председателем Совета Федерации вышел губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со школьниками Пластовского района – участниками "Движения первых" и "Орлята России".

(2024)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области в рамках реализации федеральной программы в лагере "Лесная сказка" Пластовского района с сентября по декабрь 2023 года велись работы по возведению двух корпусов.

"Мы проводим полную реновацию детского лагеря, обновляем инфраструктуру, делаем ремонты в действующих корпусах, новое спортивное ядро. Что касается учебной составляющей, строим новый корпус, плюс сцена, и, конечно, два новых теплых корпуса. Здесь могут разместиться до 100 детей. В каждом корпусе есть два больших образовательных пространства. Каждый корпус оформлен по-своему. Первый посвящен сказам Павла Бажова, второй – истории и природе Пластовского района", – обратился к участникам совещания Алексей Текслер.

Детский лагерь(2024)|Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор добавил, что в Челябинской области системно идет реновация детских лагерей, третий год действует соответствующая региональная программа.

"Очень важна содержательная составляющая, новые корпуса, новые вожатые, которых системно подготавливаем вместе с Министерством просвещения, это очень важно. Этот детский лагерь будет базой для "Движения первых", движения "Орлята России", – отметил Алексей Текслер.

Глава региона выразил благодарность за поддержку области в реализации программы на федеральном уровне.

Теги: оздоровительный лагерь, Алексей Текслер, Валентина Матвиенко


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