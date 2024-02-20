На Урале ищут подростка, поджегшего венок на обелиске

В Каменске-Уральском начата проверка после осквернения символа воинской славы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня днем, 20 февраля: неизвестный подросток поджег венок на обелиске "Синарским трубникам, погибшим в Великой Отечественной войне". Сейчас устанавливается личность как самого подростка, так и его родителей.

Прокуроры дадут оценку как действиям законных представителей, так и органов системы профилактики. При наличии оснований в ведомстве обещают принять меры.

Напомним, в прошлом году трое подростков поджигали пакеты на мемориале "Вечный огонь" в уральском городе Краснотурьинск. В полиции установили личности юных хулиганов: оказалось, что они стоят на учете в ПДН.