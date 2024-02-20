20 Февраля 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье врачи борются за жизнь девушки, получившей ранения во время погони полицейских

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших при применении полицейскими табельного оружия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава, 18-летняя девушка продолжает лечение в условиях стационара, ее состояние оценивается как тяжелое. Второй пассажир - ранее судимый мужчина, по данным медиков, самовольно покинул больницу спустя некоторое время после госпитализации.

Напомним, вчера вечером на автодороге Болгары – Юго-Камский – Крылово правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21099 без номеров. Сотрудники ГИБДД потребовали остановить машину, однако водитель их проигнорировал и попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование. Водитель опасно маневрировал и создал угрозу для других граждан. В соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили огнестрельное оружие: сперва были сделаны предупредительные выстрелы в воздух, затем - по колесам автомобиля. Пострадали двое пассажиров - девушка и мужчина. У всех были признаки алкогольного опьянения. Водителя задержали. Правоохранители установили, что 21-летний водитель пьян. Также он не имел водительского удостоверения. А номера машины были сняты с регистрационного учета.

В отношении задержанного составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.

Теги: машина, ГИБДД, табельное оружие, полиция, пострадавшие, врачи


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Ранее 20.02.2024 13:59 Мск В Прикамье два человека пострадали после того, как полицейские применили табельное оружие

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