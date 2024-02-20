В мэрии Екатеринбурга рассказали, где будут сжигать чучела на Масленицу

Администрация Екатеринбурга приступила к подготовке площадок для празднования Масленицы. Принять участие в перетягивании каната, беге в мешках, метании валенок, а также поесть вкусные блины можно будет в трех городских парках, рассказали в пресс-службе мэрии.

Народные гуляния пройдут в Основинском парке, Летнем парке "Уралмаш" и ЦПКиО им.Маяковского. В последних двух кульминацией праздника станет сжигание чучела. Для безопасности окружающих, муниципалитет договорился с МЧС о патруле территории площадок, а также сотрудниками полиции и медиками.

Удобство горожанам обеспечит большее количество общественного транспорта, пущенного по маршрутам к указанным паркам. В парке Орджоникидзевского района установят два дополнительных мусорных контейнера и три мобильных туалета. А чтобы сохранить чистоту во всем городе, по окончании народных гуляний на уборку пространств вокруг площадок выйдут специалисты районных ДЭУ.

Напомним, в прошлом году екатеринбуржцы впервые отпраздновали Масленицу в парке "Уралмаш". Теперь площадка стала традиционным местом проведения мероприятий в уральской столице.