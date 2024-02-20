Алексей Текслер: Межвузовский кампус станет источником роста для производства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на стратсессии, посвященной выработке модели управления учебно-научным корпусом Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Стратсессия проходит в Челябинске 20-21 февраля, в дискуссии принимают участие представители технологических партнеров (промышленные предприятия), концессионера, вузов (участников проекта), фонда "Сколково", исполнительных органов региона.

В своем выступлении Алексей Текслер подчеркнул приоритетность интеграции науки, высшей школы и производства – это то, что включает в себя кампус. Объект возводится в Челябинске по решению Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

"Спасибо президенту нашей страны за решение по созданию кампуса в Челябинске – это один из самых важных проектов развития нашего региона, потому что мы таким образом создаем его будущее. Кампус станет источником роста для производства путем притяжения талантливых и креативных специалистов в инновационную инфраструктуру, генерации новых знаний, интеграции университетских компетенций в высокопроизводительные производственные цепочки", – пояснил губернатор.

Самое важное, как считает губернатор, это содержательная часть межуниверситетского кампуса, которая была сформирована с Минобрнауки, ведущими вузами и предприятиями региона и включает три основных научно-образовательных направления: интеллектуальное производство, современное материаловедение и технологии живых систем.

"На площадке кампуса мы будем комплексно развивать наши традиционные отрасли – это машиностроение, металлургия, электроника, приборостроение, ряд других, – форсируя их технологическое развитие через внедрение роботизации, цифровизации, новых материалов, других технологий, что, в конечном итоге, обеспечит технологический суверенитет нашей страны, лидерство региона по этим направлениям и, конечно, высокие темпы развития экономического потенциала нашего региона. А с другой стороны, мы формируем и развиваем новые компетенции, в том числе и проекты на стыке технологий, используя сквозные технологии", – акцентировал Алексей Текслер.

Директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Рустем Даутов в своем выступлении отметил четкую работу по строительству кампуса:

"Помню, как 17 февраля 2023 года съездил на площадку и увидел там забор и снег. А сегодня уже 20 февраля 2024 года, и через месяц открываются первые два объекта. Целеустремленность, ответственность и дисциплина – это три слагаемых фактора управленческой команды Алексея Леонидовича (Текслера), которые позволили добиться того результата по проекту, который мы имеем на данный момент. Здесь самое главное не сбавлять темпы. Со своей стороны всегда готовы помочь, начиная с технических вопросов, заканчивая вопросами содержательного наполнения объектов. Понимаем, без смыслового наполнения того, что мы делаем, только физическая реализация не может быть эффективной".

Южноуральские вузы уже работают над формированием содержательной составляющей кампуса. В Челябинске был создан межвузовский проектный офис для регулирования научно-образовательной деятельности будущего кампуса. Планируется создать более 40 уникальных лабораторий для проведения научных исследований и разработок в сфере экологии (в том числе на снижение карбонового следа и решение экологических вызовов региона), цифровых технологий, инженерии данных и искусственного интеллекта, биоинформатики, геномики и медицины, продовольственной безопасности и других сферах.

"Необходимо создать на территории кампуса такие условия, которые позволят встретиться предприятиям и будущим сотрудникам в лице студентов. Кампус, создавая новую среду и новые возможности, заставит вузы жить по-новому. На территории кампуса будут реализованы три трека: исследовательский, предпринимательский и технологический", – рассказала проректор по образовательной деятельности ЮУрГУ (НИУ) Марина Потапова.