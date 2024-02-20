Ассанж не будет присутствовать на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет присутствовать на суде в Британии по экстрадиции в США, так как плохо себя чувствует, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката.

Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в ходе которых определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.

В 2022 году суд в Великобритании одобрил экстрадицию Ассанжа. В июне 2023 года основатель WikiLeaks подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить это решение, пишет РИА Новости.

Основатель WikiLeaks почти пять лет находится в британской тюрьме, несколько лет до этого он провел в лондонском посольстве Эквадора. В 2019 году Эквадор выдал его властям Великобритании.

Напомним, Ассанжу в США предъявлено обвинение по 18 статьям в связи с публикацией на портале Wikileaks в 2010 году более полумиллиона секретных правительственных документов, касающихся в том числе военных операций в Афганистане и Ираке. Если Ассанж будет признан виновным в США, ему грозит 175 лет тюрьмы.