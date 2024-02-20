Пациент с чипом в мозге начал управлять компьютерной мышью "силой мысли"

Создатель стартапа Neuralink Илон Маск сообщил, что первый человек со вживленным в его мозг чипом начал перемещать курсор компьютерной мыши "силой мысли". По словам Маска, пациент полностью отошел после операции по установке импланта в январе.

"Прогресс хороший, и пациент, кажется, полностью выздоровел, нервные функции сохранены. Он может перемещать мышь по экрану просто думая", - отметил бизнесмен.

Следующий этап – пациент будет учиться перемещать курсор в разных направлениях и зажимать кнопки мыши.

Имплант от Neuralink, получивший название "Телепатия", должен позволить пациентам с параличом или ампутированными конечностями управлять техникой напрямую сигналами из мозга.

В прошлом году Neuralink получила разрешение FDA на первое испытание имплантата компании на людях, что стало важной вехой для стартапа. В июне стоимость компании оценивалась в $5 млрд.

Neuralink объявила об испытании имплантата в сентябре. Компания заявила, что в ходе исследования робот, разработанный ею, хирургическим путем вставит в имплантаты "сверхтонкие" нити, которые помогают передавать сигналы в мозг.