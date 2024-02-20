Скунс из Екатеринбургского зоопарка стал "Зоомистером-2024"

В Екатеринбургском зоопарке выбрали "Зоомистера-2024". Им стал полосатый скунс по имени Мирон.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, за звание победителя боролись четверо претендентов: степной орел Башкир, капуцин-плакса Фьюри, полосатый скунс Мирон и рыба голубой хирург. Лучшего определяли при помощи онлайн-голосования. В итоге с отрывом победил Мирон, за которого отдали 242 голоса.

"Зоомистер-2024" родился в Екатеринбурге в 2021 году. Как считают в зоопарке, победить Мирону помогла его эффектная внешность и спокойный характер.

В зверинце пообещали дать скунсу праздничный обед в честь его победы. Увидеть, как он получает лакомство, могут все желающие 22 февраля в 15:00 на втором этаже павильона "Южный".

Напомним, ранее еж из Екатеринбургского зоопарка "предсказал" долгую зиму в этом году.