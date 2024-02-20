Путину в Екатеринбурге показали завод "Пенетрон"

В Екатеринбург прибыл двоюродный племянник президента и председатель "Всероссийского комитета поддержки Путина" Роман Путин. Программа его визита рассчитана на три дня. Сегодня он посетил завод "Пенетрон", где для гостя устроили экскурсию по предприятию и его учебному центру.

Пенетрон - гидроизоляционный материал глубокого проникновения, предназначенный для значительного увеличения водонепроницаемости и предотвращения капиллярного проникновения влаги через тело бетона. Самый большой хаб завода находится в Москве. Со склада в Екатеринбурге поставки идут в азиатскую часть страны. Пенетрон дешевле и долговечнее битума. Рост производства на фоне СВО и ухода иностранных компаний вырос в три-пять раз.

Путину показали склад предприятия, лабораторию, где проверяют эффективность смеси. В учебном центре Путин выслушал короткую лекцию о производимом на заводе пенетроне, ему показали музей предприятия. Потом ему проиллюстрировали, как материал работает. Сделано это на примере латания дыры в бетоне.