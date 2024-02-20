В Прикамье два человека пострадали после того, как полицейские применили табельное оружие

В Пермском крае полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД региона, вчера вечером на автодороге Болгары – Юго-Камский – Крылово правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21099 без номеров. Сотрудники ГИБДД потребовали остановить машину, однако водитель их проигнорировал и попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование. Водитель опасно маневрировал и создал угрозу для других граждан. В соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили огнестрельное оружие: сперва были сделаны предупредительные выстрелы в воздух, затем - по колесам автомобиля. Водителя задержали. Правоохранители установили, что 21-летний водитель пьян. Также он не имел водительского удостоверения. А номера машины были сняты с регистрационного учета.

В отношении задержанного составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.

Также полицейские сообщили о двух пострадавших пассажирах - 18-летняя девушка и ранее судимый мужчина. У всех были признаки алкогольного опьянения. Им оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.