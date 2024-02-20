Депутаты Госдумы отменили публикацию деклараций о доходах для себя, но хотят ввести ее для иноагентов

В прошлом году депутаты Госдумы разрешили себе и остальным чиновникам не публиковать ежегодные декларации о доходах своих и своих ближайших родственников. Тогда народные избранники мотивировали это соображениями безопасности в условиях СВО и желанием уберечься от санкций. Теперь они предлагают ввести отчеты о доходах, но не для себя, а для иноагентов и их родственников.

"Иноагенты и их родственники должны отчитываться о своих доходах за год. И продавать они свое имущество должны лично сами в России, а не через доверенных лиц", - заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.