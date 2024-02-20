Песков назвал обвинения вдовы Навального* голословными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными обвинения жены Алексея Навального* Юлии в том, что тело ее мужа не отдают, чтобы скрыть "отравление".

По словам представителя Кремля, эти заявления ничем не подкреплены и не подтверждены.

"В данном случае только по этическим соображениям я не могу оценить так, как следует, эти слова", - цитирует его РИА Новости.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин не видел обращения Юлии Навальной, в котором она пообещала продолжить дело своего мужа.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти осужденного оппозиционера. Во ФСИН сообщили, что направляют комиссию в колонию, где скончался Навальный*.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга