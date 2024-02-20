Пермского депутата, занявшего мандат сбежавшего за границу Медведева, рекомендовали включить в два думских комитета

Депутата пермской гордумы от КПРФ Алексея Мехоношина рекомендовали включить в комитет по соцполитике и местному самоуправлению и регламенту, сообщили Накануне.RU в гордуме.

Депутат Мехоношин получил мандат после отставки Сергея Медведева.

Напомним, бывший депутат Сергей Медведев опубликовал 31 декабря пост, в котором заявил, что не празднует Новый год из-за конфликта с Украиной. Вскоре после этого бывший парламентарий уехал из России. 11 января 2024 г. Медведева исключили из партии, 13 января – из фракции КПРФ в гордуме. 22 января 2024 г. гордума Перми лишила Сергея Медведева полномочий депутата.

Медведев утверждает, что заявление о выходе из фракции, которое было одобрено краевым комитетом партии, он не писал. Он обратился в СКР и попросил провести доследственную проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Добавим, что в отношении парламентария возбуждено административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Оно будет рассматриваться в Мотовилихинском районном суде Перми. Сам Медведев покинул Россию.