20 Февраля 2024
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Общество В России Санкт-Петербург
Фото: avo.ru

СМИ: Многодетных семей Санкт-Петербурга лишают льгот

Многодетные семьи Санкт-Петербурга лишаются льгот и вынуждены добиваться их своими силами, доказывая свои права. Об этом на телеканале "78" вышел специальный репортаж.

В нем рассказывается о трех таких семьях. Так, в одной семье с четырьмя детьми старшая дочь на днях стала совершеннолетней, и, в полном соответствии с указом президента, семья лишилась всех льгот. Как и прогнозировало Накануне.RU, основанием стало буквальное прочтение текста указа, в котором написано, что предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям осуществляется до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года при условии его очного обучения. Это автоматически лишает поддержки те семьи, в которых четверо и более детей. Когда старший из них достигнет 18 лет, семья перестанет получать соцподдержку, хотя в ней могут быть еще трое или больше несовершеннолетних.

Чиновники сказали, что в семье появился не член многодетной семьи - старшая дочь. И теперь статус многодетной семьи придется оформлять заново. Мать подсчитала, что только за месяц им придется дополнительно заплатить более 10 тыс. рублей. Подавать все документы необходимо заново, на обработку данных уйдет месяц, причем начать этот процесс заранее нельзя.

У отца троих детей недавно родился сын. Пока его вписывали в свидетельство, отец получил несколько штрафов за неоплату парковки. Он не знал, что на время переоформления льготы отменяются, как будто он перестает быть многодетным.

Также показана многодетная мать в разводе, которая никак не может получить новое свидетельство о многодетности и положенные ей льготы. Поскольку некоторые были оформлены на бывшего мужа.

Напомним, в России всего около 2 млн многодетных семей.

Теги: многодетные семьи, льготы


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