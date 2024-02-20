"Прятался под кроватью": полицейские нашли пропавшего на Урале подростка

На Среднем Урале полицейские нашли подростка из поселка Сарапулка Березовского городского округа. Ранее сообщалось, что мальчик пропал 19 февраля.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, все это время юноша прятался в одной из квартир Березовского у своих родственников.

"Изначально они заявили представителям МВД, что ничего не знают о возможном местонахождении ребенка. Лишь когда родственника привезли в отдел полиции, он сознался, что подросток находится в его жилище. В момент визита сыщиков он прятался под кроватью", - отметил полковник Горелых.

По его словам, ни в какую криминальную историю парень, к счастью, не угодил. Свой поступок юноша объяснил тем, что не хотел возвращаться в социальное учреждение, где находился последнее время.

"Глава Березовского ОВД Александр Болдырев дал розыскным мероприятиям органов внутренних дел и общественников отбой", - добавил Валерий Горелых, уточнив, что в поисках мальчика задействовалось порядка 100 сотрудников полиции и волонтеров.