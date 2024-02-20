Наумову, обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера, оставили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого ею 6-летнего Далера. По решению суда, екатеринбурженка пробудет в СИЗО до 27 мая.

Напомним, изначально Наумова сообщила о пропаже мальчика, которого несколько дней искал весь Екатеринбург. Позднее выяснилось, что ребенок пропал намного раньше, а зов о помощи екатеринбурженка бросила аккурат перед проверкой ее семьи социальными службами. Далера нашли, но, увы, уже мертвого - его тело было в спортивной сумке, которая долгое время пролежала в арендуемом семьей Наумовых гараже.

В конце августа прошлого года суд продлил Наумовой арест до 26 ноября 2023 года. Тогда же стало известно, что одна из статей, по которой проходит екатеринбурженка, ужесточена до "убийство малолетнего с особой жестокостью". Ранее опекуну вменяли убийство ребенка, а также его истязание и мошенничество.

Позже появилась информация об очередном ужесточении обвинения. На этот раз Веронике Наумовой вменили истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, а 22 ноября Ленинский райсуд решал вопрос об избрании ей дальнейшей меры пресечения, продлив арест до 26 февраля 2024 года. В сентябре Наумова также пыталась досрочно покинуть СИЗО, но суд ей отказал, а другие заключенные пригрозили ей расправой.

Недавно стало известно, что для выяснения причины смерти мальчика потребуется вторая экспертиза, из-за чего процесс по делу продолжится не раньше лета.