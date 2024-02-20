20 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Госдума в первом чтении утвердила запрет на размещение рекламы у иноагентов

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий физлицам и компаниям размещать рекламу в соцсетях и на сайтах иноагентов. Также будет запрещена сама реклама ресурсов иноагентов.

Авторами документа выступили 395 депутатов. За голосовали 396 депутатов из 450, документ не поддержали представители фракции "Новые люди" (но не только – их в Госдуме всего 15).

Документ представлял председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия"). Он заявил, что этот запрет – "следующий и далеко не последний шаг в защиту суверенитета нашей страны".

"Более 200 физических и юридических лиц разместили рекламу в прошлом году у иноагентов. Это более 130 млн руб. – без учета серых схем оплаты, а с ними можно умножать эту цифру в разы", - заявил Пискарев. Ранее он заявлял, что законопроект не накладывает для СМИ и пользователей запрет на цитирование иноагентов.

Иностранный агент(2021)|Фото: Накануне.RU

Коммунист Михаил Матвеев спросил: "Иноагенты коварные, если они разместят рекламу, чтобы создать проблемы человеку или компании – в качестве мести?". Пискарев на это заявил, что то ли Минюст, то ли "регулятор" будут проводить проверки. "Бояться нечего", - добавил депутат. Его слова про проверки повторила "единоросска" Ирина Яровая, но конкретики не добавилось.

Их однопартиец Андрей Альшевских предложил запретить рекламу с участием иноагентов.

Ксения Горячева уточнила, не будет ли считаться рекламой репост со стороны иноагента. Пискарев, судя по всему, не понял вопрос и заявил, что "читать и любить иноагентов мы не запрещаем". Он добавил, что за несоблюдение запрета иноагентов будут штрафовать. Сейчас у них 18 различных ограничений, запрет на рекламу будет 19-м.

"Единоросс" Дмитрий Вяткин прочитал лекцию о том, как некоторые люди противодействовали принятию закона об иноагентах и в итоге сами стали иноагентами. "В этом зале нашлись и те, кто активно противодействовал законопроекту об иноагентах в 2012 году. И это была кампания по очернению и высмеиванию нашей инициативы в прессе, в суде. Те, кто тогда противодействовал работе по наведению порядка, они уже давным-давно за границей, кто-то был осужден и изолирован от общества", - вспомнил депутат.

Дмитрий Вяткин на Русском экономическом форуме в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

"Нам предстоит большая работа по закрытию щелей и дырочек, в которые пытаются просочиться иноагенты", - добавил Вяткин. Он порадовался: "Удалось перекрыть кислород иноагентам в сфере экологического контроля. Там все цвело пышным цветом. И таких сфер еще несколько. Путин поддерживает усилия законодательной власти на пути обеспечения суверенитета нашего государства".

Андрей Луговой из ЛДПР тоже законопроект поддержал, но предложил также запретить иноагентам получать доход в виде криптовалюты, а также запретить им продавать имущество в России через доверенных лиц. Наконец, он предложил ввести обязательный отчет о доходах для иноагентов и их семей – точно такой, какой до недавнего время был для народных избранников, но они его для себя отменили с началом СВО.

Зампред фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева объяснила негативный настрой своих однопартийцев: "Законопроект имеет ряд изъянов, из-за него могут пострадать добросовестные граждане и компании. Иноагенты не взаимодействуют с судами, доказывать свою правоту невиновные "рекламодатели" будут должны сами. Нет реестра информресурсов, принадлежащих иноагентам. Может быть сложно установить владельца ресурсов. Нет законодательно оформленного обязательства иноагентов уведомлять о своем статусе. Мы не можем поддержать законопроект в текущей редакции, будем вносить поправки".

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что у администрации президента вопросов к законопроекту нет.

Теги: госдума, иноагенты, реклама, запрет


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