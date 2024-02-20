В Нижневартовске девочка-подросток ударила девятилетнего ребенка и пнула ногой его друга

В Нижневартовске девочка-подросток ударила девятилетнего ребенка и пнула ногой его друга.

Как сообщает телеканал N1 со ссылкой на маму мальчика, дети стояли у подъезда. Они позвонили в домофон и ждали, пока бабушка откроет им двери. В силу возраста сделать это быстро пожилая женщина не смогла. В этот момент к двери подошли девочки постарше. Им не понравилось ждать. И одна из школьниц ударила детей.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.