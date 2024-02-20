В России появится День математика

Правительство РФ установит новый профессиональный праздник – День математика, который будут отмечать ‎1 декабря. Такой проект постановления разработало Минпросвещения РФ.

8 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о важности математического и естественно-научного образования. А директор президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич сообщил, что в стране наблюдается тенденция к уменьшению выбора школьниками и выпускниками естественно-математического и физического образования. Путин призвал решать эту проблему.

Ранее президент признал, что в России уменьшается количество учителей математики, физики, информатики. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" и популяризатор математики Алексей Савватеев много лет постоянно говорит об этой проблеме. По его наблюдениям, даже в европейской части страны во многих районах на десятки километров вокруг не найти учителя математики или физики.