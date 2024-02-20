Отворачиваются от раненого участника СВО. Жители "Черника-парка" пожаловались Путину на бездействие березовских властей

Жители коттеджного поселка "Черника-парк", детям которых приходится 3 км добираться до школы по обочине, записали видеообращение президенту страны Владимиру Путину. Уральцы пожаловались на бездействие областных властей и администрации Березовского г.о., к которому относится их поселок. Отсутствие безопасного выезда на трассу создает аварийные ситуации, из-за чего общественный транспорт даже не заезжает в поселок. Остановку власти тоже отказываются делать, а потому добраться до школы, больницы или обычного продуктового, которых нет в "Черника-парке", можно только на личном транспорте.

Администрация Березовского г.о. игнорирует даже проживание в поселке участника СВО. Защищая Родину, Игорь лишился ноги, однако, вместо того, чтобы получать почет и благодарность, вынужден просить президента обустроить несколько метров дороги, без которых поселок буквально отрезан от остального мира.

"Находясь на СВО, потерял ногу: наступил на мину. На данный момент у нас в поселке проблема такого плана: нет выезда, нет въезда, нет остановки. Добираться до города нет никакой возможности. "Скорая помощь", пожарные - никто не может сюда попасть без каких-либо происшествий. Постоянные аварийные ситуации на дорогах, уже не знаем к кому обратиться. Помогите нам, пожалуйста", - сказал солдат в обращении к президенту.

Остальные жители также заявили, что по данным от администрации Березовского, в бюджете на ближайшие годы строительство остановки и вовсе не предусмотрено. Власти разводят руками, не решая проблему и не давая решить ее самим владельцам домов.

"Жители уже устали писать запросы, письма в администрацию города, местным депутатам и в другие инстанции. Никто не может или не хочет нам помочь. Уважаемый Владимир Владимирович, вы наш президент, помогите нам пожалуйста!" - говорят авторы видео.

Небезопасный съезд к "Черника-парк", из-за которого общественный транспорт не рискует заезжать в поселок

Как выяснилось, похожая ситуация с Березовской администрацией и у жителей соседнего поселка - Становая. В то время, как поселок отнесли к Березовскому г.о., обозначили улицы, дороги остались в частной собственности, а потому местные власти отказываются нести за них ответственность. Жителям приходится самостоятельно убирать дорожную часть от снега и наледи, латать дыры и, вместе с этим, передвигаться по темноте из-за отсутствия уличного освещения. И все это несмотря на Генплан, в котором обещалось благоустройство территории.

"Дороги собственником не обслуживаются. Магазин, ФАП, автобусная остановка находятся от нас в 2 км. Школьный автобус к нам не заезжает, детям приходится идти до остановки пешком. Мы неоднократно обращались в администрацию города Березовский. Ответ один: "Земля в частной собственности, мы ничем вам помочь не можем", - говорится в обращении.

Местные жители также обратились к Путину, сравнив себя с крепостными, чьи права на обычные человеческие условия проживания и вовсе не учитываются властями.

"Получается, мы находимся в заложниках у одного неизвестного нам человека, которому безразличны наши судьбы. Мы очень надеемся на вашу помощь в сложившейся ситуации, мы доведены до отчаяния. На данный момент целый жилой район находится в заложниках, и мы, получается, как крепостные в 21-м веке, - добавили жители Становой.

Напомним, жители коттеджного поселка "Черника-парк" с 2017 года добиваются строительства транспортной инфраструктуры вблизи домов для своих детей и родителей. До ближайшего остановочного пункта – 3 километра по неосвещенной трассе. Однако местные чиновники лишь разводят руками, поскольку бывшие владельцы земли продали ее третьему лицу – некой жительнице Челябинска. Из-за этого ни администрация Березовского, ни "Управление автодорог" не могут проводить на ней какие-либо работы. Накануне.RU уже подробно рассказывало об этой ситуации.

Позднее история получила неожиданное продолжение. Из-за прошедших в Свердловской области сильных дождей выезд из поселка размыло, после чего жители решили сами засыпать ямы. Однако как только работы начались, приехали сотрудники ГИБДД и выписали штраф инициативному жителю, который занялся ремонтом.