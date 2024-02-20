Суд в Москве заочно арестовал Гозмана* по делу о фейках о ВС РФ
Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* на два месяца.
В декабре сообщалось, что Гозман* попал под уголовное преследование – ему вменили фейках против армии России. По этой статье можно получить до 10 лет колонии.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали тексты политика в социальных сетях с "намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче". Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в августе 2022 года Гозман* был арестован на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Протокол связан с несколькими постами Гозмана в соцсетях.
*признан Минюстом РФ иноагентом