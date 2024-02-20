В Нижнем Тагиле начинает ходить электробус с бесплатным проездом

В Нижнем Тагиле на новый маршрут №77 выходит электробус под названием "Генерал". Первое время проезд будет бесплатным для пассажиров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, с 21 февраля начинается период работы электробуса в полноценном режиме на улицах. Он продлится до третьей декады марта. "Генерал" станет перевозить тагильчан по новому маршруту между Гальяно-Горбуновским массивом и Дзержинским районом, пролегающему через Луганский проспект.

По информации МУП "Тагильский трамвай", на маршруте электробуса будут следующие остановки: ТРЦ "Кит"; школа №40; Октябрьский проспект; Питомник; ул. Садоводов, д. 40; ул. Дальняя; ул. Садоводов, д. 108; 25 квартал; Карьеры; Валегин бор; Алтайский микрорайон; ул. Бобкова; школа №20; Универсам; Спортивная; ул. Энтузиастов и УВЗ.

В мэрии обещают, что весь период опытной эксплуатации электробус будет возить пассажиров бесплатно. Ежедневно "Генерал" совершит по шесть рейсов, начиная работу около шести часов утра и заканчивая в семь часов вечера. Время отправления с конечных остановок указано в таблице.