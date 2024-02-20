20 Февраля 2024
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области продолжат обновлять автопарк противопожарной службы

В Тюменской области продолжат обновлять автопарк противопожарной службы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Делегация Тюменской области ознакомилась с этапами производства пожарной и специализированной техники на флагманском предприятии Республики Беларусь "ПОЖСНАБ". Экскурсию для тюменцев провел генеральный директор Олег Дерябин.

Он отметил, что все машины разработаны в рамках государственных научно-технических программ. Продукт стандартизирован.

Заместитель Губернатора Тюменской области Владимир Чейметов обратил внимание, что на территории Тюменской области ритмично увеличивается штат областной противопожарной службы. На протяжении уже нескольких лет идет обновление парка пожарных машин. Программой модернизации предусмотрено приобретение соответствующих автомобилей и оборудования.

В Тюменской области продолжат обновлять автопарк Противопожарной службы(2024)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"На предприятии "ПОЖСНАБ" есть уникальная возможность пообщаться со специалистами, которые имеют колоссальный опыт разного рода конструктивных решений, и постараться подобрать наиболее подходящий вариант для защиты населения от пожаров", - заявил он.

Представители департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области и Противопожарной службы региона ознакомились с опытом белорусских коллег в части обеспечения пожарной безопасности населения.

Теги: автопарк, противопожарная служба, Беларусь


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