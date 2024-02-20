20 Февраля 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменская бизнес-делегация намерена изучить передовой опыт создания и развития технопарков в Беларуси

Изучить передовой опыт создания и развития технопарков — одна из задач рабочей поездки бизнес-делегации Тюменской области в Минск, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменцы посетили Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень". Он объединяет 127 резидентов из 14 стран мира. В перспективе это целый город. На территории уже возведен арендный дом для сотрудников компаний, есть офисы, магазины.

"Для нас важно построить умный, автономный, экологичный город, который притягивал бы трудовые ресурсы", — отметил глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов прокомментировал сотрудничество с Белоруссией.

"Если мы сможем найти действительно востребованный заказ на территории Республики Беларусь и будем понимать, что нашему предпринимателю будет выгоднее разместить производство здесь, мы будем способствовать сотрудничеству. Возможно это будет экономически целесообразнее, потому что те льготы, которые дает парк, действительно беспрецедентны", - отметил он.

В Тюменской области полностью реализован проект индустриального парка Боровский. Его резидентами являются 12 компаний. Второй, Богандинский, сейчас в стадии развития. Еще один проект — промышленный технопарк ДСК-500, который будет нацелен на размещение высокотехнологичных компаний. Региональная инвесткоманда изучает лучшие практики развития индустриальных парков, чтобы в последующем применить их на территории региона.

Теги: технопарк, индустриальный парк, бизнес, сотрудничество, Минск, Великий камень


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