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Фото: Накануне.RU

Прокурор просит для Никиты Журавеля 3,5 года лишения свободы за сожжение Корана

Прокурор запросил 3,5 года колонии для волгоградца Никиты Журавеля. Его обвиняют по двум статьям УК: "хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам религиозной ненависти", и "оскорбление чувств верующих". Хотя правонарушение совершено в Волгограде, Журавеля почему-то этапировали в чеченский Грозный и судят там же.

О запросе обвинения сообщило государственное агентство ТАСС. Изначально сообщалось, что прокурор потребовал для Журавеля 6 лет и 11 месяцев колонии, позже эта информация была аннулирована агентством.

Во время следствия 20-летнего Журавеля избили. СМИ сообщали, что это был несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров. Кадыров-старший не отрицал, что его сын участвовал в избиении в СИЗО, но силовики не нашли поводов для проверок и возбуждения уголовного или административного дела. После избиения Журавеля сын Кадырова получил несколько наград, как республиканских, так и от представителей других регионов, например, от главы Татарстана Рустама Минниханова.

Сам Журавель в суде признал себя виновным и заявил, что приносит извинения имамам и мусульманам: "Мой поступок ужасен и не имеет оправдания". Также он заявил, что действовал по указке украинских спецслужб.

Теги: никита журавель, суд, прокурор, коран, оскорбление чувств верующих, адам кадыров


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